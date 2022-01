BAGNARA CALABRA Auto finisce fuori strada, ferito il conducente

Auto fuori strada a Bagnara CalabraUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi nel comune di Bagnara Calabra lungo la strada statale 18, poco sopra l'abitato di Ceramida.

I vigili del fuoco di Bagnara Calabra e Palmi sono intervenuti per soccorrere il conducente di un’auto che, per motivi in fase di accertamento, è finito fuori strada. L'uomo è stato trasportato dagli operatori del 118 all'Ospedale di Reggio Calabria. Sul posto i carabinieri della cittadina della Costa Viola per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. (Red)