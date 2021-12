Violazione di sigilli al Porto di Bagnara, 16 indagati

sequestro porto bagnara BAGNARA CALABRA - Indagate per violazione dei sigilli apposti dall'autorità giudiziaria 16 persone, per un’ipotesi di reato relativa al maggio scorso, quando, durante il periodo di sequestro del porto di Bagnara (senza facoltà d’uso) disposto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, alcuni pescatori avevano attuato un gesto dimostrativo entrando con la propria imbarcazione nello specchio d’acqua dell’area portuale.

Scoramento e disperazione dei manifestanti, con i mesi che hanno accompagnato il sequestro del porto (doppio, conservativo il 13 febbraio, probatorio a fine marzo) segnati dalle proteste dei pescatori, che quotidianamente si recavano al Comune per chiedere udienza al sindaco Gregorio Frosina, cercando una mediazione con le istituzioni e con l'autorità giudiziaria per la definizione della problematica. Un crescendo di tensione, giorno dopo giorno, che ha portato all'atto dimostrativo del 14 maggio scorso, col natante guidato sino alla banchina del porto. Sulla banchina, ad attendere l'imbarcazione, i Carabinieri assieme al primo cittadino; dopo i primi attimi di tensione, la situazione è andata definendosi con la mediazione delle forze dell'ordine e di Frosina. La maggior parte dei sedici indagati (identificati a seguito dell’esame di videoriprese da parte degli inquirenti), dopo aver ricevuto l’informativa di garanzia a firma del sostituto procuratore di Reggio Calabria Giulia Maria Scavello, ha provveduto già a chiarire la propria posizione all’autorità giudiziaria. Una vicenda, quella relativa al sequestro del porto, che ha monopolizzato le cronache bagnaresi in primavera; in attesa di definizione le indagini per disastro ambientale, vale a dire l’ipotesi di reato più grave formulata dagli inquirenti, sopravvenuta rispetto alle ipotesi iniziali, che contemplavano alcune violazioni in materia ambientale riguardanti i lavori avviati sui natanti.

Gianmarco Iaria