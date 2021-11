MONASTERACE 24enne nigeriano dichiara falsa identità, arrestato dai Carabinieri

foto carA Monasterace, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, sulla SS106, hanno arrestato un 24enne nigeriano per falsa dichiarazione sulla propria identità.

In particolare il giovane, all’atto del controllo, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, ha esibito ai militari una fotocopia di un documento di identità che è apparsa subito sospetta agli operanti. Nonostante il giovane dichiarasse come proprie le generalità riportate nel documento, i militari hanno posto in essere tutti gli accertamenti del caso, riscontrando che quel nominativo appartenesse, invece, a un altro cittadino nigeriano.

Il 24enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione fino all’udienza di convalida del provvedimento, al termine della quale l’Autorità Giudiziaria lo ha rimesso in libertà, in attesa delle determinazioni amministrative riguardo la sua permanenza nel territorio nazionale.