REGGIO CALABRIA Gli Agenti delle Volanti arrestano un 42enne reggino per detenzione ai fini dispaccio di stupefacente

Sequ Nei giorni scorsi, gli Agenti delle volanti hanno arrestato un 42enne reggino per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, già gravato da diversi precedenti specifici. Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio sono intervenuti su segnalazione di un appartenente allo stesso ufficio che, libero dal servizio, notava un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si stava consumando in una zona di via Reggio Campi, area già da qualche tempo oggetto di diverse segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Questura da residenti in quel rione.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori della Volante hanno identificato e fermato il 42enne reggino ed accertato la cessione della sostanza stupefacente a due acquirenti, entrambi maggiorenni e residenti in città. All’esito della perquisizione personale, gli Agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 400 euro in contanti e sei grammi di marijuana. Dato l’esito positivo, l’attività della Polizia di Stato è proseguita, con l’ausilio di un’unità cinofila della Questura, presso l’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti quasi 900 grammi di sostanza stupefacente, che gli esperti della Polizia Scientifica di Reggio Calabria hanno accertato trattarsi di marijuana e diverso materiale utilizzato per il confezionamento e la lavorazione dello stupefacente.