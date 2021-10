Operazione "Malapigna", associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico illecito di rifiuti: 29 misure cautelari

Carabinieri forestaliREGGIO CALABRIA - Operazione "Malapigna"

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, coadiuvati dai Carabinieri Forestali afferenti a vari Reparti in Calabria, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna, e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dello Squadrone eliportato Carabinieri "Cacciatori Calabria" e dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di stanza a Vibo Valentia, in queste ore stanno eseguendo in diverse regioni del territorio nazionale un’ordinanza dispositiva di misure cautelari personali e reali per vari reati tra i quali associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti ed altri reati ambientali emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria Dr.ssa Vincenza Bellini.

L’attività investigativa, posta in essere dal NIPAAF - Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestali di Reggio Calabria e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha portato all’emissione di 29 misure cautelari personali, diverse delle quali rivolte ad esponenti apicali della ‘ndrangheta, ed al sequestro di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna.

I dettagli dell’operazione, convenzionalmente denominata “Malapigna”, verranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà questa mattina,alle ore 11.00, presso il Comando ProvincialeCarabinieri di Reggio Calabria, alla quale saranno presenti il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Generale Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, ed i vertici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.