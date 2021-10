BAGNARA CALABRA Gatti, è allarme polpette avvelenate

Plpette avvelenate BAGNARA CALABRA - Allarme "polpette avvelenate" nella cittadina della Costa Viola, dove da alcune segnalazioni sarebbero stati rinvenuti in alcune zone del paese dei bocconi di carne cruda avvelenati, destinati a colpire gatti randagi e colonie feline.

Un fenomeno che nei mesi scorsi ha portato alla morte di alcuni felini, rimasti avvelenati dopo aver mangiato bocconi riconoscibili per la colorazione verde, tipica del veleno. Una pratica, quella dell'avvelenamento degli animali (anche non domestici), che ricade a pieno titolo sotto le previsioni normative che sanzionano in sede penale il maltrattamento degli animali, oltre ad essere, senza dubbio, un comportamento brutale, barbaro e violento. Da bestie.

Red