PALMI Rinvenuti cocaina, armi e 450 mila euro in un garage: arrestato un 32enne di Gioia Tauro

cc Palmi 1A Palmi,i Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato F.E., 32enne di Gioia Tauroper detenzione illegale di armi, munizioni e sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio volto al contrasto di reati in materia di armi e droga, ad esito di una perquisizione eseguita all’interno di un garage in uso al soggetto arrestato, hanno trovato una pistola perfettamente funzionante con i rispettivi colpi inseriti nel caricatore nonché rinvenuto dentro una macchina posteggiata all’interno, una busta colma di sostanza stupefacente per un totale di 240 grammi di Cocaina e due sacchi pieni di mazzette di denaro contante per la somma complessiva di 450.000,00 euro, della cui provenienza l’uomo non era in grado di dare alcuna giustificazione.

Il denaro, l’arma,le munizioni e la sostanza stupefacente, oggetto di rinvenimento a seguito dell’operazione di polizia, sono stati sequestratie custoditi in attesa degli ulteriori accertamenti del caso.