PALMI Vandalizzati i bagni in Villa Comunale

La scorsa settimana i bagni in Villa Comunale sono stati oggetto del divertimento di alcuni vandali, che li hanno danneggiati procurando ingenti danni. Per loro sfortuna, le videocamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena e i responsabili sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti.

Un gesto del genere si qualifica da solo, perché mira a colpire la collettività e un servizio, da poco ristrutturato e reso fruibile. Speriamo che questi gesti di disprezzo nei confronti del bene comune non si ripetano più, in questo come in altri luoghi che abbiamo riqualificato con tanta cura e con la collaborazione dei tanti cittadini che hanno a cuore la città. Nel frattempo, i danni arrecati sono stati riparati e il servizio è stato regolarmente ripristinato.

Nota Comune di Palmi