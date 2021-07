REGGIO CALABRIA Due vigili urbani denunciati da un commerciante per abuso di potere.

Rosario Antipasqua

Secondo l’esercente i pubblici ufficiali sottraevano merce minacciando sanzioni nonostante l’attività fosse in perfetta regola. Nei confronti degli indagati le accuse sono ancor più gravi in quanto, qualora fossero confermate, commesse da coloro che dovrebbero essere garanti della legalità e tutori dei lavoratori che, in questo periodo di crisi, cercano di far sopravvivere con notevoli sforzi le proprie attività.