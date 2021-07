TAURIANOVA Controlli serrati dei Carabinieri: diverse denunce a piede libero in materia di armi e stupefacenti

Taurianova. controlli serrati dei CarabinieriA Taurianova, negli ultimi giorni, i Carabinieri, nel corso di mirati servizifinalizzati a prevenire e reprimere nel territorio i reati predatori, in materia di armi e stupefacenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Palmi sette persone ritenute responsabili, in diverse circostanze, dei delitti di violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, omessa denuncia e custodia di armi e munizioni, guida in stato di ebbrezza, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

In particolare, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo sulla regolarità delladetenzione e custodia di armi e munizioni da parte dei cittadinipermessanti, a Cittanovae San Martino di Taurianova i Carabinieri hanno denunciato due soggetti per violazioni dellespecifiche norme in materia e nello specificoun cittanovese in quanto trovato in possesso di53 munizioni di vario calibro mai denunciate, e un taurianovese poiché sorpreso detenere un fucile sovrapposto, che seppur regolarmente denunciato è stato rinvenuto dagli operantiriposto libero sopra un armadio, e pertanto non osservando le basilari e obbligatorie norme per impedirne l’incauto utilizzo o furto da parte di terzi soggetti.

A Cittanova, invece, hanno denunciato un 25enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti in quanto sorpreso su strada, nel mentre era intento a vendere una dose di marijuana di 1 gr ad altro soggetto, 32enne segnalato,invece, all’autorità Prefettizia in qualità di assuntore.

A Varapodio, nel contesto di controlli alla circolazione stradale, i militari dell’Armahanno denunciato un 18enne per ricettazione in quanto fermato a bordo di un ciclomotore, a seguito di verifiche più dettagliate sul mezzo è emerso che lo stesso fosse stato rubato qualche tempo fa in provincia di Palermo. Il ciclomotore è stato sequestrato, in attesa di restituzione al legittimo proprietario.

Deferito, inoltre, a Cinquefrondi dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova, un 52enne del luogoper guida in stato di ebbrezza e nell’ipotesi più grave prevista dal Codice della Strada poichè, fermato alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

Nel medesimo contesto operativo, a San Martino di Taurianova, i Carabinieri hanno denunciato un 70enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per falsità materiale commessa da privato, in quanto fermato alla guida, all’atto del controllo, aveva esibito una patenta di guida conseguita in Bulgaria e insospettiti dell’anomala circostanza, i militari hanno posto in essere specifici accertamenti appurando che il documento fosse contraffatto ed intestato ad altro soggetto sconosciuto. Il documento di circolazione, invece, risultato falso è statosequestrato.

In ultimo, deferito anche un 25enne, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale, per inottemperanzadell’obbligo di permanenza domiciliare durante l’arco notturno imposto dall’Autorità Giudiziaria.