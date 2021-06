Rapina aggravata, assolte due donne di Bagnara

con la presente Le comunico che in data odierna il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Penale Collegiale - Pres. dott. F. Lauria, dopo oltre due anni di dibattimento, ha assolto le signore FRASSICA Rita e IANNI' Antonella, imputate del reato di rapina aggravata perchè il fatto non sussiste.

La notizia merita di essere pubblicata perchè la Vs testata, in data 23.03.2018, pubblicava un articolo intitolato "Arrestate due donne di Bagnara per rapina aggravata", con il quale si evidenziava testualmente quanto segue: "Nella serata di venerdì i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno arrestato in flagranza di reato Rita Frassica, 44enne, e la figlia Antonella Iannì, 24enne, entrambe incensurate, con l'accusa di rapina aggravata in concorso...".

Le mie assistite hanno atteso pazientemente e con fiducia l'esito del processo, partecipando attivamente a tutte le udienze, nell'assoluta convinzione che la Magistratura avrebbe fatto piena luce e ristabilito la verità dei fatti, restituendo loro la dignità di persone perbene, messa fortemente in discussione dalla gravità delle accuse per le quali erano state tratte a giudizio.

E' bastato un solo grado di giudizio per dimostrare l'assoluta estraneità dei fatti contestati alle mie assistite, ma il fatto più importante è stato che la Pubblica accusa, preso atto di tutto quanto emerso dall'attività istruttoria espletata con l'escussione dei testimoni indicati dalla difesa, ha chiesto al Tribunale l'assoluzione delle imputate con la stessa formula di insussistenza del fatto.

Si rimane disposizione di qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione si porgono

distinti saluti

Avv. Consolato Caroleo