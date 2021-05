BAGNARA CALABRA Motivi di sicurezza, chiude il plesso scolastico di Via XXIV Maggio

scuola plesso porelli

A causa della caduta di un pluviale in eternit e della fuoriuscita di liquami, è stata disposta la chiusura del plesso di Via XXIV Maggio per la giornata di martedì 18 maggio, e comunque fino a quando non saranno effettuati gli interventi necessari per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. A disporre la chiusura il Dirigente Scolastico Prof. Michele Bonardelli che ha immediatamente attivato, per le classi interessate, la didattica a distanza.