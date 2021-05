Movida, botte da orbi e tanta paura nella serata di ieri a Bagnara Calabra

movida -nottBAGNARA CALABRA - Disordini e paura, nella serata di ieri, nelle vie centralissime della movida bagnarese. Varie le segnalazioni di gruppi di giovanissimi (anche minorenni) in stato di ubriachezza che, in preda ai fumi dell'alcool, danno origine a baruffe e risse vere e proprie. L'ultima delle quali, stando a quanto sopra segnalato, si è verificata proprio ieri, ed ha coinvolto un numero consistente di ragazzi. Botte da orbi e tanta paura in strada, sia fra i passanti, costretti a rifugiarsi nei locali vicini, sia fra gli automobilisti, stante alcune segnalazioni di vetture di passaggio prese di mira dai ragazzi. Giusto il tempo di avvisare le forze dell'ordine, ed il gruppo, velocemente, riesce a dileguarsi.

Una problematica che sta assumendo contorni preoccupanti, quella del consumo di alcolici fra i giovani, diventata a questo punto una questione anche di ordine pubblico. All'appello di Libera di qualche settimana fa, rimasto inascoltato, deve seguire l'apertura di un dibattito pubblico sul tema, che coinvolge la fascia che forse, più di tutte, ha subìto le conseguenze psicologiche dei lunghi mesi di isolamento sociale: ai ragazzi, costretti a rinunciare alla socialità durante i periodi di lockdown, vanno offerte alternative rispetto al solo consumo di alcolici. Al contempo, maggiori controlli sono necessari per evitare che, a pagare il prezzo più alto della necessità di riattivare l'economia degli esercenti locali, siano proprio i giovanissimi. È il momento di affrontare seriamente la materia, liberi da preconcetti, ma tenendo a mente il bene più importante da preservare: il futuro dei ragazzi, quindi di un'intera comunità.

Red