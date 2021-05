GIOIA TAURO Controlli dei Carabinieri: chiusi due esercizi commerciali per violazioni covid, denunciato 54enne per combustione illecita di rifiuti

Controlli Carabinieri Gioia TauroContinuano i controlli ad ampio raggio dei Carabinieri, nel territorio della Piana di Gioia Tauro,volti a garantire il rispetto delle normative ministeriali finalizzate al contenimento della pandemia in atto, eil buon andamento dell’avviata campagna vaccinale.

Nello specifico, a Rosarno i militari della Tenenza hanno contestato 4 sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Covid-19, nonché 10 contravvenzioni per violazioni riscontrate al Codice della Strada, tra le più frequenti: l’uso dei cellulari alla guida, irregolarità dei documenti relativi ai veicoli e dei titoli di guida.

In tale quadro,sono state contestate dagli uomini dell’Arma due sanzioni aesercizi commercialidi Rosarno, per inottemperanze riscontrate alle disposizioni anti-covid, rispettivamente 800e 400 euro gli importi elevati, e la contestuale chiusura provvisoria per 5 giorni delle attività, una delle qualiera già stata soggetta a sanzioni per analoghe violazioni riscontrate.

Sempre a Rosarno, i militari della Tenenza, nei giorni scorsi, hanno arrestato e sottoposto a detenzione domiciliare, un 54enne del posto per i reati di ricettazione, truffa e calunnia in ossequio ad ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria, per l’espiazione della pena detentiva di 7 anni e 8 mesi di reclusione.

In ultimo, a Rizziconi, i Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto per combustione illecita di rifiuti, sorpreso mentre era intento a bruciare alcuni ceppi e rami secchi oltre che oli minerali esausti e pneumatici usati, determinando inevitabile danno all’ambiente circostante.