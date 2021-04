ROSARNO Smaltimento illecito di rifiuti: i Carabinieri sequestrano vasta area del demanio marittimo

ROSARNO. SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTICostante l’azione di prevenzione e contrasto ai molti fenomeni criminali, a tutela dell’ambiente per l’Arma nel territorio della Piana di Gioia Tauro -tra i quali lo sversamento illecito di rifiuti - grazie anche al supporto dei carabinieri Forestali e dei reparti specializzati.

In tale quadro,a Gioia Tauro, nei giorni scorsi, i militari della locale Stazione hanno eseguito sequestri preventivi didiverse aree comunali, tra cuialcuni siti nelle vicinanze di via Ciambra e via Asmara, dove risultavano accatastati svariati cumuli di rifiuti, anche ingombranti e speciali.

Nel medesimo contesto, a Rosarno, i Carabinieri hanno individuato una vasta area di 6.700 mt2, nei pressi della foce del fiume Mesima, in Contrada Carosello, adibita a vera e propria discarica di rifiuti a cielo aperto. Gli operanti, unitamente a personale della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, hanno sottoposto a sequestro preventivo la zona interessata, per violazioni in materia ambientale.

Tra i cumuli di rifiuti rinvenuti dai militari, rientrano ingombranti, speciali,pneumatici esausti, materiale di risulta dell'edilizia e lamiere di eternit, che verranno appositamente analizzatidagli enti preposti ai fini di essere sottoposti alla successiva procedura di smaltimento dellesostanze nocive.

L’operazione messa in atto dai militari è stata voltaad impedire l’ulteriore deturpamento dell’area costiera di proprietà del Demanio Marittimoe impedire anche l’inquinamento del corso d’acqua limitrofo.