Bomba nella notte su un'auto a Bagnara Calabra

Bomba - BagnaraUn ordigno esplosivo è stato fatto esplodere nella notte su un’automobile in Via Santa Maria delle Grazie a Bagnara Calabra. La vettura è stata danneggiata dall’esplosione. Il boato ha svegliato i residenti, ed è stato sentito in gran parte della zona. Le indagini ai Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra, guidati dal Maresciallo Davide Lombardo. Sul posto anche gli artificieri e i militari del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche.

Un boato ha svegliato di soprassalto i residenti di Via Santa Maria delle Grazie in pieno centro cittadino, il rumore si è sentito chiaramente in gran parte della zona intorno alle 2.30 di stanotte. Poco dopo l'esplosione alcuni cittadini si sono riversati in strada per cercare di capire cosa fosse successo. Nelle ore successive è arrivata la risposta: si è trattato di una bomba, messa su un'automobile. Al momento non sono emersi riscontri, è in corso un sopralluogo degli investigatori. I due coniugi che hanno in uso l'autovettura non si spiegano in alcun modo i motivi per cui sono stati fatti oggetto di un simile atto.

Seguono aggiornamenti

Red