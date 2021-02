BAGNARA CALABRA Convalidato il sequestro del porto

sequ porto bagnara Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il sequestro preventivo del porto di Bagnara Calabra richiesto del Pubblico Ministero, ed eseguito dal Comando Stazione Carabinieri della cittadina della Costa Viola. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il sequestro preventivo del porto di Bagnara Calabra richiesto del Pubblico Ministero, ed eseguito dal Comando Stazione Carabinieri della cittadina della Costa Viola.

Le contestazioni ai soggetti sottoposti ad indagine riguardano lo smaltimento illecito e l'abbandono di rifiuti, e l'attività di cantierizzazione effettuata senza le prescritte autorizzazioni. Nel disporre il sequestro dell'area portuale la dott. Vincenza Bellini ha disposto "l'uso dell'area di banchinaggio per le imbarcazioni già armate ed in mare presenti in porto alla data del 12 febbraio 2021".

Red