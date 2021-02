ROSARNO Controlli anti-covid: carabinieri chiusi due bar dai carabinieri in pieno centro cittadino

Rosarno controlli anticovidSempre costante l’attività dell’Arma dei Carabinieri, specie in quest’ultima fase delicata in cui la Regione Calabria rimane in “zona gialla”, volta al controllo del rispetto delle prescrizioni ministeriali in merito al monitoraggio delle situazioni di assembramento nei principali luoghi di aggregazione quali parchi, piazze o attività commerciali in genere.

In tale quadro, a Rosarno, i Carabinieri, negli ultimi giorni, hanno eseguito diverse controlli presso vari locali del centro cittadino, nel corso dei quali hanno chiuso due attività commerciali ed irrogato sanzioni amministrative agli esercenti per un totale di circa 600 euro.

Nello specifico, nel corso di due verifiche ispettive eseguite in due bar in pieno centro cittadino, i militari dell’Arma, hanno riscontrato chei due esercizi continuavano a somministrare cibo e bevande ad alcuni avventori all’interno dei locali,dopo le 18.00 – orario oltre il quale vige lo stop ai servizi di ristorazione – come previsto dalle disposizioni inserite nell’ultimo Dpcm, in completa violazione pertantocon le vigenti disposizioni ministeriali.

Oltre alle sanzioni amministrative per gli esercenti,immediata è stata la chiusura contestataai due esercizi pubblici dagli operanti,che hanno contestualmente comunicato il provvedimento alla Prefettura di Reggio Calabria.

L’imperativo è quello di non abbassare la guardia in questa delicata fase di transizione in cui la campagna vaccinale prosegue regolarmente, e in cui risulta fondamentale mantenere bassa la curva dei contagi, continuando semplicemente a rispettare le misure normative e igienico-sanitarie imposte, sempre e solo finalizzate a contrastare la diffusione del virus.