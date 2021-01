TAURIANOVA All’interno di un locale pubblico a consumare alimenti e bevande oltre il normale orario di apertura: sanzioni fino a 4800 euro, per il titolare anche chiusura dell’attività per 5 giorni

Taurianova 3A Taurianova, i Carabinieri, nel corso del piano di controlli attivato, al fine di prevenire e reprimere comportamenti scorretti, in disarmonia con la normativa anti - covid, tra i più frequenti - ormai come noto – il non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o il mancato distanziamento sociale, soprattutto all’interno di pubblici esercizi, hannoriscontrato diverse violazioni amministrative – 12 nel complesso – durante l’ultimo week- end.

A Cinquefrondi, infatti, venerdìin tarda serata, a seguito di verifica ispettiva presso un esercizio pubblico del luogo, i militari dell’Arma hanno constatato la presenza di diverse persone all’interno del locale, intente a consumare bevande e alimenti oltre il normale orario di apertura, in totale difformità con le fondamentali regole anti- contagio stabilite dai protocolli nazionali -ad ognuno sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 4.800 euro.

Al titolare dell’attività, invece, oltre la sanzione di 400 euro, è stata altresì contestata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni.