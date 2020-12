VILLA SAN GIOVANNI Un arresto per detenzione di stupefacenti e porto abusivo d’arma

finanza villa san giovanni Sanzionato anche per non aver osservato il divieto di spostamento

I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano 20enne, residente a Massalengo (Lodi), per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’arma. Il controllo del soggetto, già noto alle forze dell’ordine poiché destinatario di un “Avviso Orale” emesso dal Questore di Lodi lo scorso 11 Novembre, è stato eseguito dopo che i finanzieri lo avevano visto aggirarsi in maniera sospetta nei pressi della Stazione Ferroviaria di Villa San Giovanni.