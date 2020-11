I Carabinieri, a Reggio Calabria, in zone Sbarre, sono intervenuti nel corso della serata, dove un uomo si era barricato all’interno di un’abitazione per evitare un controllo

Carabinieri 21.11.2020 L’intervento, condotto dal personale specializzato dell’Aliquota di Primo Intervento, ha consentito di identificare l’uomo, un giovane straniero e, nel contempo, soccorrere quest’ultimo, il quale presenta una profonda ferita lacero contusa al volto, conseguenza di una possibile precedente colluttazione.

L’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria si è diretta nel popoloso quartiere di Sbarre, a seguito degli approfondimenti conseguenti al ricovero all’Ospedale del capoluogo, questa mattina, di un altro giovane dell’Est Europa, presentatosi al pronto soccorso con ferite da taglio.

Gli investigatori dell’Arma, supportati dagli specialisti in rilievi tecnici e sopralluoghi del Comando Provinciale, stanno verificando la possibile concatenazione dei due eventi, riferendo gli elementi utili alla Procura della Repubblica, che sta già coordinando le indagini.

I due uomini non sono in pericolo di vita