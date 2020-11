BOVA MARINA Fermati con marijuana in auto. Arrestati dai Carabinieri

Bova Marina Rc Fermati con marijuana ina auto arrestati dai CarabinieriI Carabinieri, a Bova Marina,hanno arrestato S.M. e C.C., di 25 e 29 anni, trovati in possesso, complessivamente, di 200 grammi di marijuana. La nascondevano in macchina, sotto al sedile del passeggero.

Droga, ancora droga, sempre droga. E tra gli stupefacenti la marijuana è quella che, senza dubbio, per facilità di vendita e di produzione, è sempre presente nella cronaca giudiziaria della nostra provincia. Lo sanno bene anche i Carabinieri della Compagnia di Bianco, che continuano a tenere la guardia alta e a contrastare il fenomeno con controlli a tappeto su tutta la costa jonica reggina. A farne le spese, questa volta, S.M. e C.C., originari di Palizzi. I militari della Radiomobile – per intenderci, quelli che intervengono quando si chiama il 112 – domenica sera, hanno fermato i due insieme in auto sulla 106 a Bova Marina, allo svincolo per Palizzi. Uno dei due, però, era già noto ai militari per essere stato sorpreso, in passato, in possesso di stupefacenti. Vista la situazione, I Carabinieri hanno deciso di approfondire la situazione, perquisendo la macchina. E i loro sospetti erano fondati: sotto il sedile anteriore del passeggero, infatti, confezionati in una busta di plastica, c’erano circa 200 grammi di marijuana. Sono quindi scattate le manette per i due giovani, che dovranno ora rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Una volta finiti al carcere “Panzera” di Reggio Calabria, l’arresto è stato convalidato: il primo giovane è rimasto in carcere, mentre il secondo attenderà il processo agli arresti domiciliari.

Non si ferma, quindi, il contrasto ai reati in materia di stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Soltanto a fine ottobre, a Melito Porto Salvo, altri due ventenni erano stati arrestati perché beccati, non lontani dalla caserma dei Carabinieri, in possesso di circa due chili di hashish e marijuana. Il contrasto, infine, è sempre accompagnato da numerose iniziative per promuovere la legalità e scoraggiare, soprattutto nei più giovani, il consumo di ogni tipo di droga.