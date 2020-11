Continuano i furti al cimitero di Scilla

scilla - furti al cimiteroContinuano i furti di portafiori di rame al cimitero comunale di Scilla centro. Il furto è stato scoperto ieri mattina quando alcuni familiari dei defunti si sono recati al camposanto per una visita e per cambiare i fiori posti in omaggio sulle varie tombe. Non è dato sapere quando hanno agito i ladri; sta di fatto che hanno perpetrato una vero e proprio saccheggio.

Probabilmente dato che il cancello d’ingresso viene chiuso dopo una certa ora, i malviventi hanno scavalcato il muro di cinta e sono entrati indisturbati per sfilare dalle tombe i vasi di rame. Le foto scattate da alcuni visitatori mostrano fiori calpestati a terra, vasi e croci divelti e targhe in bronzo e in ottone danneggiate. <<Ladri sacrileghi -sono stati definiti da un gruppo di cittadini- vergognatevi non pensiamo che non capite che l’azione che avete fatto vi fa onore>>. Nei giorni scorsi il sindaco Pasquale Ciccone avevadenunciato sui social un atto atti vandalico sempre al Cimitero di Scilla Centro<< E’ stato perpetrato un furto di portafiori di rame. Un atto indegno ancor più in questo momento tragico>>. Non è bastato l’appello del primo cittadino che ora si trova costretto a prendere provvedimenti urgenti per evitare il ripetersi del saccheggio. Alcuni cittadini si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciare i furti subiti.

Tina Ferrera