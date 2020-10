PALMI Incendiata l'auto di Enzo Infantino

Auto incendiata - Enzo Infantino Attentato incendiario nella notte a Palmi. Presa di mira l'automobile di Enzo Infantino da sempre impegnato nella difesa dei più deboli, e in battaglie umanitarie che lo hanno visto protagonista sia in Italia che all'estero. A rendere noto l'accaduto lo stesso attivista.

<<Mi sono battuto per tutta la vita per il riscatto delle classi subalterne, per i diritti dei popoli oppressi e degli esseri umani che fuggono da contesti di guerra e miseria. Ho difeso la mia terra dal cancro mafioso, dal malaffare e dalle ingiustizie, ed operato per ricordare vittime delle cosche come Rossella Casini. Ai criminali che sono abituati ad agire nel buio della notte rispondo con spirito sereno: non mi avete fatto niente>>.