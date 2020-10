Incendio sopra Bagnara, gran lavoro per i Vigili del Fuoco

Incendio Strada per Solano

Gran lavoro oggi pomeriggio per i Vigili del Fuoco impegnati su più fronti per spegnere un vasto incendio a Bagnara Calabra. Il fuoco si è sviluppato nella parte alta della cittadina della Costa Viola arrivando successivamnte a lambire le prime case nel quartiere di Porelli per poi proseguire, spinto dal forte vento, fino alla statale 18 in contrada Lena.