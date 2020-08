Sbarco nella notte a Caulonia Marina, rintracciati nei centri abitati 48 immigrati. Arrestato scafista

sbarco nella notteIntorno alle ore 4.00 di questa notte, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli utenti della strada che tramite il 112 indicavano la presenza di alcune persone vagare lungo la SS 106, i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno rintracciato dei migranti che stavano percorrendo con bagagli di fortuna il centro abitato di Caulonia.

I militari collegavano sin da subito la presenza dei citati migranti con un potenziale sbarco e pertanto allertavano anche la Capitaneria di Porto di Roccella Jonica e il commissariato PS di Siderno; la macchina dei soccorsi si metteva subito in moto consentendo di rintracciare, durante l’interno arco della giornata, nei comuni di Caulonia, Stignano e Camini 48 immigrati di origine Iraniana, Irachena ed Afghana tra i quali 3 donne e 5 minori. La barca a vela a bordo della quale i migranti avevano viaggiato veniva rinvenuta, arenata, lungo le spiagge di Caulonia dalla Capitaneria di Porto. Nel corso delle incessanti ricerche i Carabinieri notavano un individuo dalla corporatura esile e la carnagione chiara percorrere la SS 106 nei pressi della contrada Favaco di Stignano, l’individuo alla vista dei militari si dava alla precipitosa fuga tra la fitta vegetazione nel tentativo, invano, di far perdere le proprie tracce, infatti dopo un inseguimento a piedi i Carabinieri riuscivano a bloccarlo. Il ventenne, N.P.D., in possesso di regolare passaporto Ucraino aveva con se anche 200 euro e 20 lire turche nonché telefoni cellulari ed indumenti di ricambio. Approfonditi accertamenti svolti sul suo conto consentivano di identificarlo quale scafista dell’imbarcazione e di eseguite nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.