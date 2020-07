ROCCELLA JONICA Sorpreso con della droga in casa. Arrestato dai Carabinieri

CAR ROCCELLA JONICANella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Roccella Jonica, all’esito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestatoun cittadinopakistano A.M.K.M,28enne, incensurato, disoccupato.

I militari dell’Arma, giunti in contrada Calcinara, hanno notato un continuo andirivieni dall’ abitazione dell’uomononché la presenza di alcuni giovani che stazionavano davanti la porta d’ingresso i quali, accortisi dell’arrivo dei carabinieri si dileguavano tra i vicoletti e la boscaglia vicina. Immediatamente i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 28enne, rinvenendo 14dosi di marijuana già preconfezionate, 340 euro in denaro presumibilmente provento dell’attività illecita di spaccio, nonché due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento.

Dopo le formalità di rito, l’uomoè stato dichiarato in stato d’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.