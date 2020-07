Esercitazione antincendio al Porto di Bagnara Calabra

Nella mattinata del 28 giugno nel porto di Bagnara Calabra, si è svolta un'esercitazione antincendio coordinata dal Comandante del locale Ufficio Marittimo Primo Maresciallo Raffaele Piria. Per l'occasione è stato simulato un incendio a bordo di una unità a diporto ormeggiata nei pontili galleggianti del molo di levante del porto di Bagnara Calabra.

L'allarme è stato lanciato alla Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo, che ha provveduto a richiedere immediatamente l'intervento dei Vigili del Fuoco e degli altri enti/comandi preposti. La zona di banchina interessata è stata da subito delimitata da parte della squadra antincendio dell'Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra, prontamente intervenuta. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palmi, tempestivamente intervenuti, hanno provveduto a domare le fiamme.

vfc

L'esercitazione, che ha testato efficientemente le procedure di emergenza, ha coinvolto i soggetti istituzionalmente preposti, contribuendo efficacemente a migliorare la familiarizzazione con l'evento e le misure da adottare per affrontarlo, affinando la cooperazione tra il personale dei Comandi/Enti interessati; aspetto determinante per raggiungere il massimo grado di efficienza in situazioni di pericolo.