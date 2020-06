Contrl Pol Loc REGGIO CALABRIA Speciale TV sui controlli della Polizia Locale (VIDEO)

Notevoli i controlli posti in atto dalla Polizia Locale di Reggio Calabria nelle scorse notti al fine di verificare il rispetto delle norme imposte per il contenimento dell'infezione da Covid-19 e per prevenire il riversamento nelle stade di giovani in stato di alterazione da alcol e droga.

