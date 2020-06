Operazione Helios, indagati assessore Regione Calabria e vicesindaco di Reggio

Neri

Tredici persone sono indagate nell'inchiesta della Dda che ha portato all'amministrazione giudiziaria le società Avr e Ase. Tra loro 8 amministratori del Comune di Reggio Calabria, del Consiglio comunale, della Città Metropolitana, del Consiglio regionale ed ex Provinciale e del Comune di Taurianova ai quali sono contestati reati contro la Pa per indebite pressioni per l'assunzione di personale segnalato.