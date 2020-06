BAGNARA CALABRA C'è indignazione nel paese per gli atti di teppismo compiuti da ignoti nella notte

Piaza Marconi

C'è indignazione a Bagnara Calabra per gli atti di teppismo compiuti stanotte in Piazza Marconi. Sono soprattutto i social ad evidenziare, attraverso le foto ed i numerosi post, lo sdegno per quanto successo e per quello che stamane si sono trovati davanti quei cittadini che solitamente frequentano la Piazza.