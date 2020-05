BAGNARA CALABRA Vasto incendio sta interessando la zona di Monte Cucuzzo

Incnedio a Mnte Cucuzzo Un vasto incendio sta interessando la zona di Monte Cucuzzo a Bagnara Calabra. Sul posto i Vigili del Fuoco della cittadina della Costa Viola che al momento stanno vigilando e controllando la situazione, in stretto contatto con il Comando di Reggio Calabria.

Al momento non si conoscono le cause, ed i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona attraverso una stradina che costeggia lo Sfalassà. Negli ultimi anni, grazie alla Pro Loco di Bagnara Calabra, il sentiero verso Monte Cucuzzo è stato ripulito e il sito è diventato meta di numerosi escursionisti. Adesso, questo incendio, rischia di danneggiare irrimediabilmente una zona di incomparabile bellezza, e che in tanti avevano cominciato ad apprezzare.

Incendio Cucuzzo