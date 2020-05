Forza un posto di controllo e fugge. Lo inseguono per 9 km da Bovalino a Bianco. Arrestato dai Carabinieri un 30enne di Africo

car - afrI Carabinieri Compagnia di Locri, hanno arrestato L.M, 30enne di Africo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, la serata scorsa, è stato sorpreso a bordo della propria auto ad effettuare manovre pericolose per la sicurezza della circolazione stradale nel Comune di Bovalino e successivamente ha omesso di fermarsi all’ “alt” impostogli da una pattuglia dellasezione radiomobile impegnata in dei controlli sulla ss106.Da li è nato un inseguimento che, dopo una rocambolesca fuga, lo stesso è stato bloccato dopo 9 km in via Garibaldi di Bianco.

Su disposizione dell’ autorità giudiziaria l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.