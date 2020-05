BAGNARA CALABRA Coronavirus, continuano i controlli dei Carabinieri anche nella fase 2

Covid-19 controlli dei Carabinieri a Bagnara CalabraContinua l’attività di controllo dei Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra guidati dal Maresciallo Davide Lombardo in quella che viene comunemente definita la fase 2. L’obiettivo è quello di evitare da parte della cittadinanza, comportamenti irresponsabili e pericolosi che portino ad un’ulteriore innalzamento del picco di diffusione del virus. Nessun allentamento dei controlli, nessuna titubanza sul far rispettare i decreti e le ordinanzeper il contenimento che da due mesi il Governo, la Regione Calabria e il Comune di Bagnara Calabra, hanno adottato per evitare l’espandersi del coronavirus.

Stamane, ma nei giorni scorsi il controllo dei militari si è esteso sull’intero territorio comunale, le attività di monitoraggio e di presidio si sono concentrate sul centro cittadino. Particolare attenzione è stata posta alla zona in cui insistono numerose attività commerciali, presidi medici, ed altre attività pubbliche, dove grazie alla presenza dei Carabinieri non si sono verificate situazioni di assembramento umano. Tre le pattuglie impegnate. Numerose le autovetture controllate, e i “consigli” dati a chi non indossava i dispositivi di protezione. Si tratta di veri e propri posti di blocco dove agli automobilisti viene intimato l’alt e i militari con scrupolo controllano se il transito è consentito dalle motivazioni contenute dei decreti governativi: salute, stato di necessità, esigenze lavorative, o altro.

Di seguito il servizio realizzato da CostaviolaNews che puoi rivedere insieme a tutti gli altri video relativi agli ultimi eventi avvenuti nella nostro territorio sul canale YouTube di CostaviolaNews.

Clicca qui per accedere al canale YouTube di CostaViolaNews ed Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità ed eventi della Costaviola.

Nei giorni scorsi, a causa di un notevole flusso di persone che si sono riversate sul lungomare e nei luoghi di maggiore ritrovo, anche il Sindaco Gregorio Frosina è dovuto intervenire con una nuova ordinanza che vieta fino al 17 maggio la sosta nelle vie e nelle piazze principali della cittadina della Costa Viola. Serve ancora un piccolo sforzo e maggiore responsabilità da parte di tutti per evitare una seconda ondata che rischia di mettere in ginocchio l’intero paese.

Car. Trip