Gelatina esplosiva: i Carabinieri rinvengono la pericolosa sostanza in un terreno di Ciminà

GelatinaNell’ambito dei servizi disposti dal Gruppo Carabinieri di Locri finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli relativi agli stupefacenti ed alle armi clandestine, i militari della Stazione di Sant’Ilario dello Jonio assiemeai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno rinvenuto, in un terreno demaniale sito in località “vene” nel Comune di Ciminà, abilmente occultati in un vano ricavato in un muro a secco:

- 56 candelotti di gelatina esplosiva“1-1ab” da 50 grammi cadauno;