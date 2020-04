PALMI Managò: "troppe persone in circolazione, ci costringono a studiare misure ancor più drastiche"

controlli COVID Polizia Locale Continuano i controlli della Polizia Locale di Palmi a seguito dello scoppio dell’emergenza nazionale legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha visto susseguirsi una serie di decreti d’urgenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri atti a contrastare la propagazione del virus, su indirizzo del Sindaco avv.Giuseppe Ranuccio e diretti dal Comandante Managò.

Il personale della Polizia Locale, in sinergia con gli altri organi di polizia statali, svolge controlli capillari del territorio monitorando i movimenti delle persone all’interno del territorio e, soprattutto, gli spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Palmi che, sulla base del nuovo DPCM 22 marzo 2020, sono vietati se non per ragioni di lavoro imprescindibili o motivi di salute. Il Comune di Palmi ha poi ulteriormente disciplinato le misure di contenimento con l’Ordinanza sindacale nr.11. Seppur a Palmi si stia registrando una maggiore presa di coscienza dell’importanza di contenere gli spostamenti, tuttavia le persone in circolazione sono ancora troppe. Troppa gente esce più volte nella giornata per l’acquisto di alimenti per piccoli importi, la qual cosa sta inducendo a studiare misure ancora più drastiche. Posti di blocco si eseguono anche ai confini territoriali sanzionando e rimandando indietro i residenti di altri comuni che non hanno motivi validi per entrare in città, cercando di accedervi in violazione del divieto. Nel contesto dei controlli, nella prima decade di aprile, elevati 25 verbali per violazioni dell’Ordinanza sindacale con sanzioni dell’importo da 400,00 e 533,00 euro. Questa mattina, gli agenti hanno scovato un’attività di parrucchiera che, anziché rimanere chiusa come da disposizioni di legge, esercitava abusivamente facendo entrare i clienti da una porta laterale. Il personale ha proceduto a sanzionare sia i titolari che le clienti, che stavano facendo la tintura e la piega, con sanzioni di 400,00 euro a testa e Ordinanza di chiusura attività da scontare alla fine dell’emergenza. Con questa salgono a quattro le attività artigianali sanzionate e chiuse. I controlli della Polizia Locale continueranno incessantemente al fine di garantire la sicurezza del nostro territorio.