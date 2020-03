Tenta di sfuggire alla Polizia in sella ad una bici elettrica: sorpreso con droga, arrestato 21enne

Polizia di Stato - Controlli REGGIO CALABRIA - L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio attuata attraverso i protocolli operativi strutturati per ogni area della città e della provincia di Reggio Calabria, accompagna l’odierno impegno del personale della Polizia di Stato nelle operazioni di controllo del rispetto delle norme emergenziali per il contenimento della diffusione del Covid 19.



Il contrasto dei reati in materia di stupefacenti permane tra i primari obiettivi degli Agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria, che perseguono la prevenzione di comportamenti criminali a tutela della cittadinanza, ancor più afflitta in questi giorni caratterizzati da strade vuote e silenziose.

In tale ambito di intervento, l’ultimo risultato dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stato realizzato nei confronti di G.P., 21enne reggino, bloccato dopo aver tentato di sfuggire ad un controllo di polizia, e tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, il giovane percorreva la via Sbarre centrali a bordo di una bicicletta elettrica e, di fronte all’alt polizia intimato dalla pattuglia, ha tentato di fuggire, gettando peraltro a terra un involucro. L’immediato intervento degli operatori ha loro consentito di bloccare il fuggitivo e di recuperare quanto gettato a terra, che si è poi rilevato un involucro contenente circa 18 grammi di cannabis.

Il giovane durante il controllo di polizia ha peraltro opposto resistenza cagionando lesioni agli Agenti delle Volanti, e nei suoi confronti sono inoltre stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme in materia di prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto nell’immediatezza la misura degli arresti domiciliari, ed in sede di udienza ha convalidando l’arresto.