BAGNARA CALABRA #covid19: i controlli della Polizia Locale

a - Pol Loc Anche la Polizia Locale di Bagnara Calabra è costantemente impegnata per fare rispettare il decreto del Governo emanato nei giorni scorsi per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus. "In linea di massima - afferma Pasquale De Marco - i cittadini di Bagnara stanno rispettando le regole, solo alcuni sono refrattari, ma cerchiamo di fare capire a tutti che con il loro compartamento rischiano di compromettere quanto disposto e realizzato fino ad adesso.

Nel mirino in particolare le attività commerciali affinchè vengano rispettati gli orari di apertura e la distanza di sicurezza dei clienti. Ma anche le persone alle quali vengono chieste le ragioni per le quali non sono in casa. Inoltre in questi giorni si stanno notificando le ordinanze ai cittadini del nord che sono ritornasti a casa, e che devono rispettare i quattordici giorni di quarantena obbligatoria.

Infine le raccomandazioni da parte della Polizia Locale per contrastare l’epidemia di coronavirus con l'invito a non uscire di casa. Si è autorizzati solo per motivi di lavoro, di salute o per stato di necessità.

Red