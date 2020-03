BAGNARA CALABRA Coronavirus, controlli dei carabinieri: 12 denunce

Foto Carabinieri Bagnara CalabraContinuano i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Stazione di Bagnara Calabra guidati dal Maresciallo Davide Lombardo, relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. Nei giorni scorsi, ed anche oggi sono stati numerosi i controlli dei militari, in tutto il territorio comunale.

Molte sono le persone controllate, dodici i denunciati per l’inosservanza delle normative emanate dal Governo, alcuni dei quali non hanno fornito giustificazioni valide per il loro spostamento. L'attività dei militari riguarda anche gli esercizi pubblici e commerciali per verificare l’applicazione delle nuove misure anti-epidemia. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni nell’ambito dell’intero territorio comunale e riguarderanno anche coloro che sono rientrati dal nord Italia, e che devono rispettare le due settimane di quarantena. L’invito è quindi quello di restare a casa e non uscire se non strettamente necessario o se non ricorrono i motivi di lavoro, salute e prima necessità indicati dal decreto. La collaborazione di tutti, anche durante le fasi di controllo, è indispensabile.