Suicidio sventato dall’intervento delle forze dell’ordine a Palmi

Car - Palmi -Nel primo pomeriggio di ieri, a Palmi (RC), una donna di 48 anni ha tentato il suicidio scavalcando la ringhiera parapetto della Villa Comunale “Giuseppe Mazzini”, minacciando di gettarsi nel vuoto, insano gesto è stato sventato dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine.

La segnalazione era pervenuta da un agente della Polizia Locale, che si era accorto delle intenzioni della quarantottenne, a seguito della quale personale della Compagnia Carabinieri, del Commissariato di P.S.e dei Vigili del Fuoco di Palmi è subito accorso, provvedendo nell’immediatezza a distoglierla dai suoi intenti suicidari.

In particolare, dopo un breve colloquio di mediazione intrapreso con la donna, le forze dell’ordine sono riuscite ad afferrarla da un braccio e portarla in salvo. Una volta al sicuro e incolume, l’interessata è stata trasportata all’ospedale di Polistena (RC) dal personale sanitario del 118, per gli accertamenti del caso. La prontezza delle Forze dell’Ordine, che si sono coordinate nell’intervento al fine di salvaguardare la vita della malcapitata, ha scongiurato il verificarsi di una terribile disgrazia, originata verosimilmente da problemi di natura familiare della donna.