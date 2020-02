LOCRI Carabinieri, controllo straordinario del territorio

Car - LocriAl termine di un servizio coordinato di controllo del territorio, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Locri, che ha visto impiegate oltre 30 pattuglie, e l’ausilio dei colleghi Cacciatori di Vibo Valentia, sono state 6 le persone deferite alla Procura della Repubblica di Locri, decine le perquisizioni domiciliari e personali e le sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale per un totale di circa 6 mila euro.

In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Locri hanno deferito in stato di libertà un 56enne di Bovalino, accusato di furto aggravato di energia elettrica presso la sua attività commerciale ove è stato trovato un bypass sulla linea che gli permetteva un prelievo irregolare di corrente;

I Carabinieri della Stazione di Bovalino, hanno deferito in stato di libertà un 36enne di Bovalino, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un 46enne di Bovalino per essere stato sorpreso alla guida della sua autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope e un 44enne di Taurianova per furto aggravato dopo averlo sorpreso con diverse bottiglie di liquore precedentemente asportate da un’attività commerciale del posto.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Platì, hanno deferito in stato di libertà un 59enne di Platì per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione dei sigilli di un bene sottoposto a sequestro in un procedimento amministrativo e un 37enne di Platì, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana.

Come sempre puntuale la risposta dell’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata nella prevenzione e nel contrasto dell’illegalità nel territorio della Locride.