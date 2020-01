BAGNARA CALABRA Costruzione abusiva sequestrata dalla Polizia Municipale in località Calcara

Sequestro manufatto in località Calcara Nel corso di servizi disposti per il controllo del territorio la Polizia Municipale di Bagnara Calabra, diretta dal coordinatore Pasquale De Marco, ha proceduto al sequestro di una costruzione abusivamente realizzata in località Calcara. Ha proceduto inoltre alla denuncia a piede libero dei responsabili dell’abuso, nonché, per il reato di invasione di terreni pubblici.

La costruzione abusiva adibita presumibilmente a ricovero per legna da ardere è stata realizzata in un terreno di pertinenza ad un fabbricato di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATERP. Con l’azione di sequestro posta in essere, in una località che già in passato è stata oggetto di particolare attenzione, si è inteso bloccare e limitare preventivamente gravi fenomeni di abusivismo.

Dal Comando della Polizia Locale