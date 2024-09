Concessione delle aule al Liceo L. Nostro di Villa San Giovanni: nota stampa di Sonia Labate

Labate Sonia Con grande soddisfazione ed emozione, annunciamo il tanto atteso trasferimento delle classi del Liceo Classico “L.Nostro" dalla sede di via Garibaldi al plesso scolastico di via De Gasperi, a Villa San Giovanni. Si conclude così un lungo periodo caratterizzato da incontri, riunioni, difficoltà e battaglie, giunto finalmente a una soluzione per il disagio logistico che ha afflitto gli studenti per troppo tempo.

Grazie a questo trasferimento, gli studenti potranno finalmente unirsi al resto della comunità scolastica, proseguendo il loro percorso formativo in un ambiente più adeguato e sicuro, vedendo riconosciuto appieno il loro diritto all'istruzione in condizioni ottimali. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maristella Spezzano, per l'impegno dimostrato in questi anni. Un sentito ringraziamento va anche alle famiglie, che con pazienza e comprensione hanno sostenuto i propri figli in questo difficile percorso, e soprattutto agli studenti, che con grande forza di volontà e spirito di sacrificio hanno affrontato quotidianamente le difficoltà logistiche derivanti anche dalla distanza dal resto dei compagni di scuola. Infine, un ringraziamento speciale va alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al sindaco Falcomatà e alla sua amministrazione, per aver reso possibile questo trasferimento; un grazie particolare va al Vicesindaco Metropolitano, Avv. Carmelo Versace, che ha preso a cuore la questione, attivandosi con competenza e determinazione per trovare una soluzione. Il suo intervento è stato fondamentale, laddove in passato altre iniziative non erano riuscite a rispondere alle richieste pressanti delle famiglie e degli studenti. Questo risultato rappresenta una vittoria per tutta la comunità scolastica e un segnale importante del valore che attribuiamo all’istruzione e al benessere dei nostri ragazzi.

Il presidente del comitato genitori