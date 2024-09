BAGNARA CALABRA La Pro Loco ha omaggiato il socio e vigile urbano Antonino Barone

Di Biasi - Barone - IencoLa Pro Loco di Bagnara Calabra, con ua cerimonia sobria, ha omaggiato il Socio-Vigile Urbano Antonino Barone con la consegna di una significativa targa ricordo per la sua messa in quiescenza, in qualità di Vigile Urbano operante nel territorio Bagnarese per oltre un trentennio.

Parole di elogio sono state espresse dal Presidente del sodalizio turistico Bruno Ienco, il quale ha ricordato l’operosità professionale e la sensibilità umana durante l’espletamento del suo Lavoro nel territorio. A lui e alla sua famiglia, gli auguri del consiglio d’amministrazione e dei soci tutti per un futuro di meritato riposo.

Pro Loco Bagnara