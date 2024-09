SCIDO Iniziati i lavori di restauro dell’antica chiesa canadese

SCIDOL’associazione Santa Giorgia e Dintorni ha promosso i lavori di restauro dell’antica chiesa canadese, costruita dopo il terremoto del 1908. La struttura realizzata in legno e foderata in lamiere ha un campanile tutto in legno, dove è stata collocata la storica campana dei marchesi Taccone.

Un tempo la campana era il richiamo per i contadini che lavoravano nella tenuta Taccone. Quest’anno l’associazione Santa Giorgia e Dintorni festeggia i 20anni dalla costituzione. << In questi anni- spiega Francesco Giordano, presidente di Santa Giorgia e Dintorni- abbiamo sempre promosso il nostro territorio, valorizzando il turismo e coinvolgendo la comunità locale in azioni concrete>>.

T.F.