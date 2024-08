Cena di classe dopo 38 anni per gli ex alunni della terza media di Bagnara

Cena di classeAgosto 2024. Una cena di classe e la classe, una terza media di 38 anni fa. Ognuno dei partecipanti ha percorso una parte importante della propria vita; per alcuni le strade si sono divise, per altri la quotidianità e l’amicizia sono rimaste vive. Ma di certo, per tutti ritrovarsi dopo tanto tempo ha comportato rivivere la stessa spensieratezza di quegli anni, rispolverare aneddoti buffi e divertenti, ricordi offuscati ma non cancellati dal tempo.

Tanta la nostalgia, ma altrettanta la consapevolezza di aver vissuto quel periodo in maniera “sana”, accompagnati da figure di educatori, i “vecchi prof”, che hanno rivestito un ruolo importante e contribuito a rendere quei ragazzi vivaci degli adulti maturi e consapevoli. A confermarlo, la presenza della professoressa Careri, invitata e accolta con affetto dai suoi ex alunni, come sempre affettuosa e felice di condividere ancora un po' del suo tempo con loro. Nessun imbarazzo tra persone che, nonostante si siano perse di vista, sedute davanti ad una pizza e ad una birra, hanno fatto con grande naturalezza un piacevole salto nel passato. E le chiacchere, i racconti e l’armonia di questa serata confermano che i momenti piacevoli e le sensazioni serene persistono, sedimentandosi dentro ognuno di noi e continuando a rappresentare, nonostante il tempo, una parentesi di vita significativa e importante.

testo di Mariella Ciccone e Francesca Ioculani