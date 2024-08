Un grande successo il tradizionale “Trionfino” di Scilla

Trionfino - ScillaFOLLA DI GENTE E SICUREZZA GARANTITA GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE

Attesissimo e partecipato come ogni anno, il tradizionale “Trionfino” di Scilla è giunto a conclusione della tradizionale processione dedicata a San Rocco, svoltasi il 18 agosto scorso nel bellissimo paesino affacciato sul mare. Come ogni anno, un mare di folla, ha riempito le vie di Scilla, sia per la devozione al santo patrono del comune sia per non saltare l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, unico nel suo genere che attira tantissima genteche anima la città fino le prime ore del mattino.Noto come “Trionfino”, lo show di fuochi d’artificio, terminacon la deposizione della statua di San Rocco portata a spalla dai portatori che attraversano di corsa la piazza principale del paese, gremita di turisti e fedeli,e rientranonella Chiesa dedicataal santo.Dopo la cascata di fuochi d’artificioperò, nel resto del paese, in particolare sul lungomare, si continua a fare baldoria.E, si sa, Scilla è un paese piccolo. Anche per questo motivo, è bene evidenziare il grande lavoro, spesso silenzioso, che c’è dietro questa grande macchina che continua a garantire la perfetta riuscita dell’evento. Una cornice suggestiva e soprattutto sicura che ospita per l’appunto questa grande manifestazione resa possibile anchegrazie al contributo del personale del Commissariatodi Villa San Giovanni, diretto dalladott.ssa Sara Castiglione, in collaborazione con i Carabinieri, la Guardia di Finanza,la Polizia Locale di Scilla e la Polizia Metropolitana i quali, come ogni anno, hanno favorito la riuscita dei festeggiamenti con la professionalità e la competenza che da sempre li contraddistingue. Un mix di culto, devozionee tradizione realizzato con il contributo di tanti devoti scillesi che hanno affidatoalla ditta pirotecnica “Foti Fireworks”la realizzazione del luminoso e colorato spettacolo che per circa 15 minuti ha incantato la folla. L’occasione ha anche simboleggiato il saluto e il ringraziamento al Parroco della Chiesa di San Rocco, Don Francesco Cuzzocrea il quale, dopo 15 anni, lascerà la comunità scillese per passare al nuovo incarico presso la parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese.

Giusj A. Santacaterina