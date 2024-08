Renato Carullo confermato Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Carullo - ParcoIl Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin, il 5 agosto con decreto ministeriale numero 77, ha comunicato che l’incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte affidato all’architetto Renato Carullo con decreto numero 46 del 6 febbraio 2024, è prorogato per la durata di sei mesi dalla data del 06 agosto 2024 e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Parco.

Questa notizia porta serenità all’interno degli ambienti legati al Parco Nazionale dell’Aspromonte impegnato in molteplici attività di controllo, sviluppo e promozione della montagna. Anche perché da poco i commissari dell’Unesco hanno fatto visita al Parco dell'Aspromonte per la convalida del Geoparco Aspromonte, che racconta in oltre 65.000mila ettari di territorio, la storia geologica iniziata più di 300 milioni di anni fa e ancora oggi in corso di evoluzione.