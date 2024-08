San Rocco 2024: a Scilla una raccolta fondi per i fuochi di mezzanotte

Fuochi dArtificio - ScillaUn gruppo di volontari ha attivato sulla piattaforma GoFundMe un crowdfunding per organizzare i giochi pirotecnici nel Comune della Costa Viola commissariato dall’aprile 2023. Ecco come partecipare

È partita a Scilla la campagna di raccolta fondi per organizzare i fuochi d’artificio di mezzanotte nella domenica dei festeggiamenti di San Rocco, in programma quest’anno il 18 agosto. Il crowdfunding è stato lanciato sulla piattaforma online GoFundMe da un gruppo di volontari. Un’iniziativa nata dal basso a fronte dell’impossibilità del Comune, commissariato dall’aprile del 2023, di farsi carico delle spese per l’organizzazione dei tradizionali giochi pirotecnici che esplodono nelle acque dello Stretto, attirando ogni anno nella cittadina della Costa Violamigliaia di persone.

Dove si terranno i fuochi di mezzanotte? Visti i tempi molto stretti, la mancanza di un budget e alcuni aspetti tecnici che non potevano essere affrontati nell’arco di poche settimane, per i fuochi a mare gli organizzatori della raccolta fondihanno dovuto scartare le soluzioni classichedelle zattere in acqua e del lancio dalla spiaggia. Alla fine la scelta è caduta sul porto, unico luogo su terra ferma chegarantisce i requisiti necessari per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico nella massima sicurezza, rispettando anzitutto il criterio della distanza minima tra il punto di esplosione dei fuochi e la presenza del pubblico, come stabilito da un attento esame della situazione da parte dell’ufficio tecnico del Comune.

A occuparsi dell’allestimento dei fuochi sarebbe la Foti Fireworks, la stessa ditta che sempre nella domenica di San Rocco si occuperà del Trionfino, altro spettacolare momento pirotecnico che, come da tradizione, va in scena al rientro del santo nella chiesa di San Rocco dopo la processione.

Come partecipare alla raccolta fondi Partecipare alla raccolta fondi è semplice e, soprattutto, sicuro. Basta accedere alla piattaforma GoFundMe e, una volta all’interno della pagina della campagna “Scilla - Fuochi di Mezzanotte - San Rocco 2024”, effettuare una donazione libera rendendo visibili nome e cognome oppure facendolo in forma anonima.

Ma non solo. Oltre che sul web al crowdfunding si può partecipare anche di persona, recandosi nei due punti di raccolta che sono stati allestiti alla Tabaccheria Bellantoni, in Piazza San Rocco, e al Supermercato Effesette, in via Giacomo Matteotti 31.

L’obiettivo è raggiungere al più presto una somma minima 7.000-10.000 euro. Si tratta di una cifra importante, motivo per cui è fondamentale che all’iniziativa contribuiscano tutti: i cittadini, le associazioni, i commercianti, la grande comunità degli scillesi emigrati nel resto d’Italia e all’estero e tutti quelli che amano questo paese e che, ogni estate, per nulla al mondo perderebbero l’appuntamento con questo speciale momento.

Che succede se la raccolta fondi viene annullata? In tanti a Scilla si stanno giustamente ponendo delle domande su cosa accadrà se il budget necessario non sarà raggiunto nei tempi previsti. In questi casi, le regole della piattaforma GoFundMe sono chiare. In caso di annullamento della raccolta prima dell’evento, la piattaforma rimborserà tutti i donatori, trattenendo la sola tassa di gestione pari al 2,9% della cifra complessiva donata. Chi intende partecipare può decidere se effettuare una donazione solo per l’organizzazione dei fuochi, o chiedere che il 10% del suo contributo vada a GoFundMe.

Crediamoci insieme! Al 18 agosto, giorno in cui si arriverà al culmine dei festeggiamenti in onore di San Rocco, manca ormai poco. In soli due giorni su GoFundMe le donazioni sono state già decine, segno che sono in tanti a tenere al rispetto della tradizione dei fuochi di mezzanotte. Nel Paese permane un senso di sconcerto e rassegnazione. Molti si chiedono perché non sia il Comune a finanziare i fuochi. Purtroppo le cose per questa estate non potranno cambiare. Può farlo, però, una risposta attiva e concreta da parte delle persone. Se ci crediamo tutti, possiamo riuscirci.