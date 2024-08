Collocata una targa in ceramica dall’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente, Spoleti: "Nostro impegno promuovere il territorio"

Baci e abbracciStamattina in località “affacciata” a Pellegrina di Bagnara Calabra è stata collocata una targa in Ceramica d’Arte prodotta sul territorio, con la collaborazione di mastro Rocco Fedele e Vincenzo Romeo.

<<La presenza di tanti giovani provenienti dal Piemonte - ha spiegato Giuseppe Spoleti, presidente dell'APCSA - ha gratificato l’iniziativa, tantissime foto scattate sul nostro unico panorama con abbracci, baci e tanti sorrisi dove dalla posizione di Bagnara vista dall’alto il mare diventa un grande lago. L’Associazione Pellegrinese è sempre impegnata alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle attività produttive in particolare il Pane di Pellegrina e la Ceramica. Nei prossimi giorni, in collaborazione del Comune di Bagnara Calabra, sarà realizzata il 13 agosto la 31esima Sagra del Pane di Pellegrina. L'affaccio dei baci e degli abbracci aspetta turisti, visitatori e cittadini che attraversano Pellegrina per una foto ricordo>>.